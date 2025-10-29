Brezilya'da kanlı operasyon: 4'ü polis 60 kişi öldü

Yayınlanma:
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ilk belirlemelere göre 4'ü polis 60 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ilk belirlemelere göre aralarında 4 polisin de bulunduğu 60 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Valisi Claudio Castro, "Comando Vermelho" adlı suç örgütüne yönelik 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyonun eyalet tarihindeki en kapsamlı operasyon olduğunu açıkladı.

2 BİN 500 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını engellemeyi amaçlayan, 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEYE GİRDİ

Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin operasyon esnasında silahlı direnişle karşılaştığını belirten Castro, operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre, 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

EYALET TARİHİNİN EN GENİŞ OPERASYONU

Güvenlik güçlerinin en az 81 kişiyi gözaltına aldığını vurgulayan Castro, eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

