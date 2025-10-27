Uyuşturucu operasyonunda çatışma: Polis ve ona ateş açan şüpheli vuruldu

Uyuşturucu operasyonunda çatışma: Polis ve ona ateş açan şüpheli vuruldu
Yayınlanma:
Ankara Keçiören'de uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada yaralanan polis memuru, kendisine ateş açan şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Hem polis hem de şüpheli hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada bir polis memuru ve bir şüpheli yaralandı. Olay, Kanuni Mahallesi 856. sokakta gece saatlerinde meydana geldi.

POLİS KENDİNİ VURAN ŞÜPHELİYİ VURDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, takip ettikleri adrese gelen uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen Muhammed Furkan K.'yı yakalamak üzere operasyon düzenledi. Şüphelinin polisi fark ederek ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Y. yaralandı. Yaralı polis memuru, kendisine ateş açan şüpheliyi etkisiz hale getirerek yakalanmasını sağladı.

POLİS VE ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan aramada şüphelinin kullandığı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaralı polis memuru ve şüpheli, sağlık ekipleri tarafından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun genel durumunun iyi olduğu bildirilirken, operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

