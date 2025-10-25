Eşi ve çocuğu da arabadaydı: Alkollüyken polisten kaçtı bir de kaza yaptı

Kütahya’da eşi ve çocuğunun da araçta olduğu sırada bir sürücü, alkollü olduğu sırada polis kontrolünden kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Sürücünün ehliyetine 2028’e kadar el konduğu ortaya çıktı.

Kütahya'da, hafif ticari aracın sürücüsü C.A. uygulama noktasında polisin ihtarına uymayıp kaçtı. Takip sırasında kontrolden çıkan araç devrilirken, sürücü C.A. ile yanındaki eşi ve 2 yaşındaki bebeği kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

1,74 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Muayenesinde 1,74 promil alkollü olduğu tespit edilen C.A.’nın daha önce de aynı şekilde araç kullanmaktan 2028’e kadar sürücü belgesine el konulduğu ortaya çıktı.

POLİSLERİN ÜZERİNE SÜREREK KAÇTI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Okmeydanı Mahallesi’nde trafik uygulaması yaptı. Uygulama noktasına gelen 03 AAJ 890 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü C.A., polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, aracını polislerin üzerine sürerek kaçtı.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN OLDUĞU ARAÇ YOLDAN ÇIKTI

Kovalamaca sırasında C.A., kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan hafif ticari araç yoldan çıkarak devrildi. Kazada, C.A., eşi ve 2 yaşındaki bebeği polis ekipleri tarafından aracın içinden çıkarıldı.

SIYRIKLARLA ATLATTILAR

Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü C.A., eşi ve bebeği ambulansta tedavi edilerek polis merkezine götürüldü. Sürücü C.A., polis ekiplerinin alkol muayenesi için uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Hastanede yapılan alkol kontrolünde sürücü C.A.’nın 1,74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

SÜRÜCÜ BELGESİ DE YOKMUŞ

Polis ekiplerince yapılan incelemede sürücü C.A.’nın daha önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı ve sürücü belgesine 2028 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Sürücü C.A.’ya 99 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konulma süresi de 2035 yılına kadar uzatıldı.

