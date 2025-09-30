Ehliyetsiz ve alkollü araç kullandı: Yanındaki canından oldu

Aksaray’da 0.98 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün yaptığı kazada 35 yaşındaki Erhan Evgin hayatını kaybetti.

Gece 23.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana gelen kazada İsmail Duru'nun kullandığı 68 HK 410 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

ARAÇTA BULUNAN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü İsmail Duru yaralandığı, yanında bulunan Erhan Evgin'in ise öldüğü belirlendi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde yaralanan sürücü Duru'nun ehliyetsiz ve 0.98 promil alkollü olduğunu saptandı.

Duru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evgin'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.