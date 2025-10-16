Diyarbakır'da alkollü kadın trafiği birbirine kattı! Araçlara tırmanıp sürücüleri tekmeledi

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi 632'nci Sokak'ta yaşandı. Görgü tanıklarının alkollü olduğunu belirttiği kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yola çıkarak hareket halindeki araçların önünü kesmeye başladı. Durmak zorunda kalan araçların üzerlerine atlayan ve kaputlarına tırmanan kadın, sürücülere zor anlar yaşattı.

SÜRÜCÜLERİN UYARISINA TEKMEYLE KARŞILIK VERDİ

Araçlarından inerek kadını sakinleştirmeye ve yoldan çekmeye çalışan sürücüler, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Uyarılara aldırış etmeyen kadın, kendisine müdahale etmek isteyen sürücülere tekmeler atarak karşılık verdi. Yaşanan tehlikeli durum üzerine çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS MÜDAHALESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kadına müdahale ederek sakinleştirdi. Güvenlik çemberine alınan kadın, daha sonra olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile hastaneye götürüldü. Yetkililer, olayla ilgili olarak kadın hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.