Diyarbakır'da alkollü kadın trafiği birbirine kattı! Araçlara tırmanıp sürücüleri tekmeledi

Yayınlanma:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen bir kadın, seyir halindeki araçların önüne geçip kaputlarına çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü. Kendisini uyarmaya çalışan sürücülere tekmelerle karşılık veren kadının o anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi 632'nci Sokak'ta yaşandı. Görgü tanıklarının alkollü olduğunu belirttiği kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yola çıkarak hareket halindeki araçların önünü kesmeye başladı. Durmak zorunda kalan araçların üzerlerine atlayan ve kaputlarına tırmanan kadın, sürücülere zor anlar yaşattı.

alkollu-kadin-trafikteki-araclarin-onun-966009-286901.jpg

alkollu-kadin-trafikteki-araclarin-onun-966010-286901-001.jpg

SÜRÜCÜLERİN UYARISINA TEKMEYLE KARŞILIK VERDİ

Araçlarından inerek kadını sakinleştirmeye ve yoldan çekmeye çalışan sürücüler, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Uyarılara aldırış etmeyen kadın, kendisine müdahale etmek isteyen sürücülere tekmeler atarak karşılık verdi. Yaşanan tehlikeli durum üzerine çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

alkollu-kadin-trafikteki-araclarin-onun-966011-286901.jpg

alkollu-kadin-trafikteki-araclarin-onun-966012-286901.jpg

POLİS MÜDAHALESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kadına müdahale ederek sakinleştirdi. Güvenlik çemberine alınan kadın, daha sonra olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile hastaneye götürüldü. Yetkililer, olayla ilgili olarak kadın hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

