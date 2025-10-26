Büfeciyi darbedip parasını çaldı: Kaçarken polise silah doğrulttu

Büfeciyi darbedip parasını çaldı: Kaçarken polise silah doğrulttu
Yayınlanma:
İzmir’in Foça ilçesinde, girdikleri büfede işyeri sahibini darbederek dükkandaki paraları alarak kaçan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden, yakalandığı sırada polise silah doğrultan S.A. (24) tutuklanırken A.Ş. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’in Foça ilçesinde bulunan bir büfede, 25 Ekim günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, büfeye giren 2 kişi, sahibini darbedip kasadaki paraları alarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Fethiye’de korkunç olay! Paraşüt kayalıklara çakıldıFethiye’de korkunç olay! Paraşüt kayalıklara çakıldı

POLİSE SİLAH DOĞRULTTU!

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelilerden S.A.'yı bulup durdurdu. S.A. ise belinden çıkardığı tabancayı polislere doğrulttu. Ekipler, şüpheliye müdahale ederek etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

bufeciyi-darbedip-paralari-alarak-kacan-982915-291831.jpg

POLİSE SİLAH DOĞRULTAN SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Yapılan incelemede, ele geçirilen tabancanın çalıntı olduğu belirlenirken polis ekipleri, bir süre sonra A.Ş.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:dha

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Türkiye
Eskişehir'de meydan hınca hınç doldu: Yurttaşın umudu diri!
Eskişehir'de meydan hınca hınç doldu: Yurttaşın umudu diri!
Hakkari sınırında büyük kaçakçılık operasyonu: 36 kilogram altın ele geçirildi
Hakkari sınırında büyük kaçakçılık operasyonu: 36 kilogram altın ele geçirildi