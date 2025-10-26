Büfeciyi darbedip parasını çaldı: Kaçarken polise silah doğrulttu

İzmir’in Foça ilçesinde bulunan bir büfede, 25 Ekim günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, büfeye giren 2 kişi, sahibini darbedip kasadaki paraları alarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİSE SİLAH DOĞRULTTU!

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelilerden S.A.'yı bulup durdurdu. S.A. ise belinden çıkardığı tabancayı polislere doğrulttu. Ekipler, şüpheliye müdahale ederek etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

POLİSE SİLAH DOĞRULTAN SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Yapılan incelemede, ele geçirilen tabancanın çalıntı olduğu belirlenirken polis ekipleri, bir süre sonra A.Ş.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.