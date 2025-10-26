Fethiye’de korkunç olay! Paraşüt kayalıklara çakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, 25'inci Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Polonya uyruklu paraşütçü Mark Daniel ile yanındaki yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, tandem atlayış gerçekleştirdi.

PARAŞÜT KAYALIKLARA DÜŞTÜ!

Babadağ’dan havalanan ikili, kısa bir süre sonra, henüz bilinmeyen bir sebeple kayalıklara düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

UKRAYNALI PARAŞÜTÇÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, Mark Daniel'in hayatını kaybettiği belirlenirken Mustafa Gökhan Toygar yaralı olarak kurtarıldı. Askeri helikopterle bölgeden alınan Toygar, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Toygar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.





