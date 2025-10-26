Emekli bekçi dehşet saçtı! Komşusunu öldürdü 7 yaşındaki oğlunu yaraladı

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana gelen korkunç olayda, 78 yaşındaki emekli bekçi Hasan D., üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle 36 yaşındaki komşusu Mustafa Atıcıoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan D., evinde bulunan tüfekle Mustafa Atıcıoğlu’na ateş etti.

3 yıl sonra intikam saldırısı! Pompalı tüfekle vurdu

7 YAŞINDAKİ OĞLU DA YARALANDI!

Hasan D.’nin saldırısında, Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu P.A. vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI!

2 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise, geçtiğimiz gün Hasan D. isimli saldırganı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Atıcıoğlu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu P.A. ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.