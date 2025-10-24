Sosyal medya fenomeni uyuşturucu çetesinin lideri çıktı: 25 yıl hapisle karşı karşıya!

Sosyal medya fenomeni uyuşturucu çetesinin lideri çıktı: 25 yıl hapisle karşı karşıya!
Yayınlanma:
Brezilya’da sosyal medya fenomeni Melissa Said'in, uyuşturucu çetesinin lideri olduğu ve kara para aklama faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı. Ülke genelinde yürütülen büyük bir operasyonun baş şüphelisi olarak yakalanan Said, 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Brezilya’da 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Melissa Said, ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu ve kara para aklama operasyonunun başındaki isim olarak belirlendi. Instagram’da 340 binden fazla takipçisi bulunan Said, Bahia Eyalet Polisi’nin yürüttüğü operasyonla bir arkadaşının evinde saklanırken yakalandı.

Polis, genç fenomenin uyuşturucu çetesinin lideri olduğunu ve kara para akladığını belirtti. Soruşturma dosyasında, Said’in sosyal medya hesabından takipçilerine uyuşturucu taşırken polisten nasıl kaçabileceklerini anlattığı, ayrıca “kit” adıyla esrar paketleri dağıtarak tanıtım yaptığı tespit edildi.

melissa-said.jpg

Ziynet Sali: Madonna görse kıskanır!Ziynet Sali: Madonna görse kıskanır!

Operasyon kapsamında Melissa Said ile birlikte üç kişi daha gözaltına alınırken, 1,4 kilo skank esrar, 270 gram reçine esrar, hassas teraziler, cep telefonları ve iki araç ele geçirildi.

"SATIŞ VE DAĞITIMINI DA BİZZAT YÜRÜTTÜ"

Polis yetkilisi Ernandes Junior, operasyonun amacını vurgulayarak, "Amacımız uyuşturucu ticaretini durdurmak. Said sadece propagandasını yapmakla kalmadı, satış ve dağıtımını da bizzat yürüttü" dedi.

melissa-said-001.jpg

23 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölüm nedeni ortaya çıktı23 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölüm nedeni ortaya çıktı

Uzun süredir sosyal medyada esrarın yasallaştırılması çağrılarıyla tanınan Melissa Said, suçlu bulunması halinde Brezilya yasalarına göre 25 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Magazin
George Clooney'den Louvre soygunu çıkışı: Benim gibi profesyonel bir hırsızsanız...
George Clooney'den Louvre soygunu çıkışı: Benim gibi profesyonel bir hırsızsanız...
Ziynet Sali: Madonna görse kıskanır!
Ziynet Sali: Madonna görse kıskanır!