Sosyal medya fenomeni uyuşturucu çetesinin lideri çıktı: 25 yıl hapisle karşı karşıya!

Brezilya’da 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Melissa Said, ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu ve kara para aklama operasyonunun başındaki isim olarak belirlendi. Instagram’da 340 binden fazla takipçisi bulunan Said, Bahia Eyalet Polisi’nin yürüttüğü operasyonla bir arkadaşının evinde saklanırken yakalandı.

Polis, genç fenomenin uyuşturucu çetesinin lideri olduğunu ve kara para akladığını belirtti. Soruşturma dosyasında, Said’in sosyal medya hesabından takipçilerine uyuşturucu taşırken polisten nasıl kaçabileceklerini anlattığı, ayrıca “kit” adıyla esrar paketleri dağıtarak tanıtım yaptığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında Melissa Said ile birlikte üç kişi daha gözaltına alınırken, 1,4 kilo skank esrar, 270 gram reçine esrar, hassas teraziler, cep telefonları ve iki araç ele geçirildi.

"SATIŞ VE DAĞITIMINI DA BİZZAT YÜRÜTTÜ"

Polis yetkilisi Ernandes Junior, operasyonun amacını vurgulayarak, "Amacımız uyuşturucu ticaretini durdurmak. Said sadece propagandasını yapmakla kalmadı, satış ve dağıtımını da bizzat yürüttü" dedi.

Uzun süredir sosyal medyada esrarın yasallaştırılması çağrılarıyla tanınan Melissa Said, suçlu bulunması halinde Brezilya yasalarına göre 25 yıla kadar hapis cezası alabilecek.