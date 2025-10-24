23 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölüm nedeni ortaya çıktı

23 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölüm nedeni ortaya çıktı
Yayınlanma:
23 yaşında hayatını kaybeden ABD'li oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Açıklama ailesinden geldi.

Amerikan dizisi "9-1-1: Nashville"in genç oyuncusu Isabelle Tate, 19 Ekim'de hayatını kaybetti.

23 yaşındaki oyuncunun ani vefatı sevenlerini yasa boğarken, ölüm nedeni de ailesi tarafından yapılan açıklamayla ortaya çıktı.

isabelle-tate-vefat.webp

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu son yolculuğuna uğurlandıYeşilçam'ın ünlü oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

13 YAŞINDA TEŞHİS KONULDU

Genç yıldızın, kalıtsal ve nadir görülen bir sinir hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Isabelle Tate'in ölümüne neden olan rahatsızlık, kaslarda güçsüzlüğe ve hareket kaybına yol açan, doğuştan gelen bir sinir hastalığı olarak belirtildi. Uzmanlara göre bu hastalık, genellikle ergenlik çağında ortaya çıkıyor ve zamanla yürüme veya denge sorunlarına neden olabiliyor.

Isabelle Tate'e 13 yaşında teşhis konulduğu ve son yıllarda durumunun ilerlediği belirtildi.

isabelle-tate.jpg

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu bir araya geldiHülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu bir araya geldi

Genç oyuncunun ailesi, yayımladıkları mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Isabelle, en çok hayvan barınaklarında gönüllü olarak zaman geçirmeyi severdi. Ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ortamın neşe kaynağı olurdu. Dünyayı güzelleştirmek istiyordu, girdiği her yere neşe getirirdi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Magazin
Ziynet Sali: Madonna görse kıskanır!
Ziynet Sali: Madonna görse kıskanır!
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı