23 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölüm nedeni ortaya çıktı

Amerikan dizisi "9-1-1: Nashville"in genç oyuncusu Isabelle Tate, 19 Ekim'de hayatını kaybetti.

23 yaşındaki oyuncunun ani vefatı sevenlerini yasa boğarken, ölüm nedeni de ailesi tarafından yapılan açıklamayla ortaya çıktı.

13 YAŞINDA TEŞHİS KONULDU

Genç yıldızın, kalıtsal ve nadir görülen bir sinir hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Isabelle Tate'in ölümüne neden olan rahatsızlık, kaslarda güçsüzlüğe ve hareket kaybına yol açan, doğuştan gelen bir sinir hastalığı olarak belirtildi. Uzmanlara göre bu hastalık, genellikle ergenlik çağında ortaya çıkıyor ve zamanla yürüme veya denge sorunlarına neden olabiliyor.

Isabelle Tate'e 13 yaşında teşhis konulduğu ve son yıllarda durumunun ilerlediği belirtildi.

Genç oyuncunun ailesi, yayımladıkları mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Isabelle, en çok hayvan barınaklarında gönüllü olarak zaman geçirmeyi severdi. Ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ortamın neşe kaynağı olurdu. Dünyayı güzelleştirmek istiyordu, girdiği her yere neşe getirirdi."