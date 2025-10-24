Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu bir araya geldi

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu bir araya geldi
Yayınlanma:
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, yemekte bir araya geldi. Kızları Zehra Çilingiroğlu, anne babasının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

2005'te evlilikleri sona eren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, önceki akşam bir araya geldi. İstinye'deki bir restoranda yemek yiyen eski eşlerin bir araya geldiği, kızları Zehra'nın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Zehra Çilingiroğlu, annesi ve babasının yemek masasındaki bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

570046562-18085553827974178-7300900447127859290-n.jpg

Manifest'ten Esin tepkisi: Hukuki süreç başlatıldıManifest'ten Esin tepkisi: Hukuki süreç başlatıldı

8 YILLIK EVLİLİK SONA ERMİŞTİ

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında evlenmiş ve 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Ancak Çilingiroğlu'nun Avşar'ı Feraye Tanyolaç'la aldatmasının ardından çift, 2005 yılında yollarını ayırmıştı.

Kaya Çilingiroğlu, 2009'da Tanyolaç'la evlenmiş ve bu evlilikten Hüseyin Kaya adında bir oğlu olmuştu. Ancak bu evlilik de 2014'te sona ermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Magazin
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı
Manifest'ten Esin tepkisi: Hukuki süreç başlatıldı
Manifest'ten Esin tepkisi: Hukuki süreç başlatıldı