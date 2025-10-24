Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu bir araya geldi

2005'te evlilikleri sona eren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, önceki akşam bir araya geldi. İstinye'deki bir restoranda yemek yiyen eski eşlerin bir araya geldiği, kızları Zehra'nın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Zehra Çilingiroğlu, annesi ve babasının yemek masasındaki bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

8 YILLIK EVLİLİK SONA ERMİŞTİ

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında evlenmiş ve 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Ancak Çilingiroğlu'nun Avşar'ı Feraye Tanyolaç'la aldatmasının ardından çift, 2005 yılında yollarını ayırmıştı.

Kaya Çilingiroğlu, 2009'da Tanyolaç'la evlenmiş ve bu evlilikten Hüseyin Kaya adında bir oğlu olmuştu. Ancak bu evlilik de 2014'te sona ermişti.