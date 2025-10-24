Manifest'ten Esin tepkisi: Hukuki süreç başlatıldı

Yayınlanma:
Manifest grubu, Esin Bahat hakkında sosyal medyada yayılan aşağılayıcı içeriklerin tespit edilip kayıt altına alındığı ve sorumlular hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Manifest grubu, sosyal medya platformlarında üyeleri Esin Bahat hakkında yayılan "aşağılayıcı içeriklere" karşı harekete geçti.

Grup, yapılan resmi açıklamayla, sorumlular hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

esin-bahat.webp

Gökhan Özoğuz yıllar sonra konuştu: 7 sene boyunca ağladımGökhan Özoğuz yıllar sonra konuştu: 7 sene boyunca ağladım

"HEM HUKUKİ HEM CEZAİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR."

Manifest grubu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli üyemiz Esin hakkında, sosyal medya platformlarında sistematik biçimde yayılan aşağılayıcı içerikler tarafımızca resmi surette dijital delil olarak tespit edilip, kayıt altına alınmış olup, sorumlular hakkında hem hukuki hem cezai süreç başlatılmıştır. Tüm süreç avukatlarımız ve tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Sonuçlarını da kamuoyu ile en yakın zamanda paylaşacağız."

manifest-aciklama.png

Natalie Portman'ı Türkiye'ye bakın kim getirdi!Natalie Portman'ı Türkiye'ye bakın kim getirdi!

"OKUYUNCA ÜZÜLÜYORUM, AĞLIYORUM" DEMİŞTİ

Daha önce sosyal medyada paylaştığı bir videoyla, görünüşü yüzünden gelen linçler nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren Esin Bahat ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yazdıklarınızı görüyorum. Okuyunca üzülüyorum, bazen ağlıyorum, kendimle alakalı sorguladığım şeyler oluyor. İnsanlar beni beğenmeyebilirler ama ben sadece kendimi geliştirmeye, anlamaya ve empati kurmaya çalışıyorum. Düzenli olarak psikoloğa gidiyorum. Gerçekten etkileniyorum ama atlatamayacağım bir şey olmadığını düşündüğüm için de yapacak bir şey yok."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Magazin
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu bir araya geldi
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu bir araya geldi