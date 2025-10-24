Manifest grubu, sosyal medya platformlarında üyeleri Esin Bahat hakkında yayılan "aşağılayıcı içeriklere" karşı harekete geçti.

Grup, yapılan resmi açıklamayla, sorumlular hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

"HEM HUKUKİ HEM CEZAİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR."

Manifest grubu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli üyemiz Esin hakkında, sosyal medya platformlarında sistematik biçimde yayılan aşağılayıcı içerikler tarafımızca resmi surette dijital delil olarak tespit edilip, kayıt altına alınmış olup, sorumlular hakkında hem hukuki hem cezai süreç başlatılmıştır. Tüm süreç avukatlarımız ve tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Sonuçlarını da kamuoyu ile en yakın zamanda paylaşacağız."

"OKUYUNCA ÜZÜLÜYORUM, AĞLIYORUM" DEMİŞTİ

Daha önce sosyal medyada paylaştığı bir videoyla, görünüşü yüzünden gelen linçler nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren Esin Bahat ise şu ifadeleri kullanmıştı: