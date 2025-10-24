Gökhan Özoğuz yıllar sonra konuştu: 7 sene boyunca ağladım

Yayınlanma:
Gökhan Özoğuz, babasının vefatından sonra yaşadığı zorlukları ve ikizi Hakan Özoğuz’un kanser sürecini ilk kez anlattı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı 'Empati' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, ikizi Hakan Özoğuz'un lenf kanseri tedavisi süreci ve kaybettiği babası hakkında yıllar sonra ilk kez konuştu. Babasının vefatının kendisini nasıl değiştirdiğini, yaşadığı travmaları anlattı.

"DÜNYAM 180 DERECE DÖNDÜ, BAMBAŞKA BİR ADAM OLDUM"

Gökhan Özoğuz, babasının vefatından sonra yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Babama kadar vurdumduymaz, yerde yatar uyurum o kadar rahatım, babamın rahatsızlığı başladı; vefat etti; benim dünyam 180 derece döndü, bambaşka bir adam oldum ben. Çok fazla her şeye dikkat etmeye başladım. Baba bizim için her şeyin temeliydi, o sabiteyi kaybedince, 'bir dakika bir yere basayım ben' diyorsun. Beni çok değiştirdi. Kendimle ilgili çok farklı şeyler fark ettim. Fobiler gelişmeye başladı…

gokhan-ozoguz.jpg

"KAYGI BOZUKLUKLARI, PANİK ATAK DÖNEMLERİ, FOBİLER..."

Zihnimde ailenin bütün yükünü ben taşıyormuşum gibi hissediyordum; o da bende ciddi kaygı bozuklukları, panik atak dönemleri, fobiler gerçekleştirdi. Çok işe yarayan bir teknikle, EMDR tekniği ile bu travma blokajlarından kurtuldum. Çok iyi geldi bana. Ses frekansı ile anlatmaya başlıyorsun karşındakine, çok iyi geldi bana. Kaygıları cevaplandırmaya başlıyorsun."

Özoğuz, "Vefat etmeden 1-2 gece önce 'biz iyiyiz ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz sen rahat ol' dedim. sarıldım. Yanında yattım biraz. en son oydu. Sonra 7 sene boyunca ağladım." dedi.

gokhan-ozoguz-hakan.webp

"HİÇ ÖYLE BİR DÖNEM YAŞADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Gökhan Özoğuz, ikizi Hakan’ın lenf kanseri hastalığı için de ilk kez konuştu:

"Hayatımda hiç öyle bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. Çok sevdiğimiz bir abimiz vardı, 'süreci sahiplenmeyin, olacak olan en güzel şekilde olacaktır. Bu süreç akacak gidecek, onun içine girmeyin, içine çeker seni, bunun gelip geçici bir rüzgar olduğunu düşünün' dedi. O kadar kolay geçti ki…

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Magazin
