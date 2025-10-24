Ekin Türkmen: Henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim!

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Türkmen, Yılmaz Erdoğan’ın, Organize İşler: Karun Hazinesi projesinde rol aldığını duyurdu ve yapım hakkında konuştu:

"Harika bir proje geliyor. Ben birincisinde de vardım. Güzel bir ekip ve çekimler çok güzel ilerliyor. Çekimlerin bitmesine bir süre daha var."

Yılmaz Erdoğan ile çalışmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu dile getiren Ekin Türkmen, "Ben zaten Yılmaz Erdoğan’ın öğrencisiyim. Kendisinden birçok şey öğrendim. O da sağ olsun beni hep destekledi. Şanslıyım." dedi.

Hürriyet'in haberine göre, özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ekin Türkmen, hayatında kimse olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: