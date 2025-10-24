Ekin Türkmen: Henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim!

Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Ekin Türkmen, "Henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim" dedi.

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Türkmen, Yılmaz Erdoğan’ın, Organize İşler: Karun Hazinesi projesinde rol aldığını duyurdu ve yapım hakkında konuştu:

"Harika bir proje geliyor. Ben birincisinde de vardım. Güzel bir ekip ve çekimler çok güzel ilerliyor. Çekimlerin bitmesine bir süre daha var."

ekin-turkmen-aciklama.jpg

Yılmaz Erdoğan ile çalışmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu dile getiren Ekin Türkmen, "Ben zaten Yılmaz Erdoğan’ın öğrencisiyim. Kendisinden birçok şey öğrendim. O da sağ olsun beni hep destekledi. Şanslıyım." dedi.

ekin-turkmen.webp

"SAPYOSEKSÜEL Mİ OLDUM ANLAMADIM"

Hürriyet'in haberine göre, özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ekin Türkmen, hayatında kimse olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben sapyoseksüel mi oldum, anlamadım. Hayatımda kimse yok ve henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim.

Karşısındaki insan ile sohbet edebilmesi ve zekâsı artık beni etkileyen şeyler. Şişmanmış, kaslıymış böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Belli bir yaştan sonra zaten onunla ilgilenmiyorsun. 20’li yaşlardan sonra o gidiyor insandan.

Karşılıklı oturup keyifle sohbet edebildiğim insandan hoşlanıyorum. Arkadaşlarım da böyle kişiler zaten."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

