Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’ndaki maçta ezeli rakipler sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Derbinin en çok konuşulan ismi ise Yasin Kol oldu. Maçta verdiği kararlarla tartışma konusu olan Yasin Kol, Galatasaray’ın tepkisini çekti.

YASİN KOL’U ŞİKAYET ETTİLER

Derbinin hemen ertesi günü Riva’ya giden Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu, Yasin Kol’un düdüğünün asılmasını talep etti.

“SONUCA ETKİ EDECEK BİR HATASI OLMADI”

Ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun "Maçın sonucuna etki edecek bir hatası olduğunu düşünmüyorum" dediği öne sürüldü.

GALATASARAY MAÇLARINA ATANMASINI İSTEMİYORLAR

Bunun üzerine Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu, Yasin Kol’un bir daha Galatasaray maçlarına atanmamasını istedi. Görüşmede Yasin Kol’un daha önceki Galatasaray maçlarında yaptığı hatalar hatırlatıldı.

TFF’NİN GÖRÜŞÜ BELLİ OLDU

TFF cephesinden gelen bilgilere göre ise Yasin Kol’un bu hafta dinlendirilmesi ve bir süre Galatasaray maçlarına atanmaması görüşü ağırlıkta.