Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı

Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Yasin Kol'un derbideki kararlarından rahatsız olan Galatasaray yönetimi, TFF'ye şikayette bulundu. Riva'da yapılan görüşme sonrası TFF'nin kararı ortaya çıktı.

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’ndaki maçta ezeli rakipler sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Derbinin en çok konuşulan ismi ise Yasin Kol oldu. Maçta verdiği kararlarla tartışma konusu olan Yasin Kol, Galatasaray’ın tepkisini çekti.

YASİN KOL’U ŞİKAYET ETTİLER

Derbinin hemen ertesi günü Riva’ya giden Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu, Yasin Kol’un düdüğünün asılmasını talep etti.

2024/11/07/hbgs.jpg

“SONUCA ETKİ EDECEK BİR HATASI OLMADI”

Ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun "Maçın sonucuna etki edecek bir hatası olduğunu düşünmüyorum" dediği öne sürüldü.

c8d31342c1d8467181cd7068ae0cc0c3.webp

GALATASARAY MAÇLARINA ATANMASINI İSTEMİYORLAR

Bunun üzerine Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu, Yasin Kol’un bir daha Galatasaray maçlarına atanmamasını istedi. Görüşmede Yasin Kol’un daha önceki Galatasaray maçlarında yaptığı hatalar hatırlatıldı.

Galatasaray'da özel hayatı olay oldu: Yönetim dayanamadıGalatasaray'da özel hayatı olay oldu: Yönetim dayanamadı

TFF’NİN GÖRÜŞÜ BELLİ OLDU

TFF cephesinden gelen bilgilere göre ise Yasin Kol’un bu hafta dinlendirilmesi ve bir süre Galatasaray maçlarına atanmaması görüşü ağırlıkta.

Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Spor
Fenerbahçe'ye şok: Anlaşmak üzereyken takımıyla sözleşme uzattı
Fenerbahçe'ye şok: Anlaşmak üzereyken takımıyla sözleşme uzattı
Süper Lig devi 2. Lig ekibine elendi
Süper Lig devi 2. Lig ekibine elendi
Süper Lig'de yollar ayrıldı: Emre Belözoğlu ile görüşmeler başladı
Süper Lig'de yollar ayrıldı: Emre Belözoğlu ile görüşmeler başladı