Svensson'un yeni takımı belli oldu

Svensson'un yeni takımı belli oldu
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Jonas Svensson'un yeni takımının belli olduğu belirtildi. Norveçli futbolcunun eski takımıyla anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Norveçli futbolcu Jonas Svensson'un yeni takımının belli olduğu öğrenildi.
32 yaşındaki futbolcunun eski takımı Rosenborg'la anlaştığı belirtildi.

2024/11/08/hbbjk.jpgSvensson, altyapısından yetiştiği Norveç takımından 9 yıl önce ayrılmıştı.
Siyah beyazlı kulüp, Antalya kampına götürülmeyen Svensson'un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmişti.

ADANA DEMİRSPOR'DAN GELMİŞTİ

Svensson, Rosenborg'tan 2016 yılında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına transfer oldu.

Svensson Beşiktaş'a rakip olacakSvensson Beşiktaş'a rakip olacak

5 sezon Hollanda takımında oynadıktan sonra Adana Demirspor'a geldi.
Adana Demirspor'da da 2.5 sezon forma giyen Norveçli oyuncu, Beşiktaş'a 2023-2024 sezonunda geçmişti.
Sağ bek olarak görev yapan Svensson Beşiktaş'ta 66 maçta oynadı, 1 gol attı. Norveç Milli Takımı'nda 23 maçta forma giyen Svensson 1 kez de fileleri havalandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Spor
Sadettin Saran'ın futbolcularla yaptığı konuşma ortaya çıktı: Seçim kararı sonrası açıkladı
Sadettin Saran'ın futbolcularla yaptığı konuşma ortaya çıktı: Seçim kararı sonrası açıkladı
Arda Güler'in takım arkadaşına çılgın teklif
Arda Güler'in takım arkadaşına çılgın teklif