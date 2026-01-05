Svensson'un yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Norveçli futbolcu Jonas Svensson'un yeni takımının belli olduğu öğrenildi.
32 yaşındaki futbolcunun eski takımı Rosenborg'la anlaştığı belirtildi.
Svensson, altyapısından yetiştiği Norveç takımından 9 yıl önce ayrılmıştı.
Siyah beyazlı kulüp, Antalya kampına götürülmeyen Svensson'un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmişti.
ADANA DEMİRSPOR'DAN GELMİŞTİ
Svensson, Rosenborg'tan 2016 yılında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına transfer oldu.
Svensson Beşiktaş'a rakip olacak
5 sezon Hollanda takımında oynadıktan sonra Adana Demirspor'a geldi.
Adana Demirspor'da da 2.5 sezon forma giyen Norveçli oyuncu, Beşiktaş'a 2023-2024 sezonunda geçmişti.
Sağ bek olarak görev yapan Svensson Beşiktaş'ta 66 maçta oynadı, 1 gol attı. Norveç Milli Takımı'nda 23 maçta forma giyen Svensson 1 kez de fileleri havalandırdı.