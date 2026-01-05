Sadettin Saran'ın futbolcularla yaptığı konuşma ortaya çıktı: Seçim kararı sonrası açıkladı

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.30’da başlayacak.

SARAN TESİSLERE GELDİ

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran da Samandıra’ya gelerek takıma destek verdi.

Takıma bir konuşma yapan Sadettin Saran, sezon sonunda gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurula da değindi.

“SAHAYA ODAKLANIN”

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Sadettin Saran, "Siz sahaya odaklanın, gerisi bizim işimiz" ifadelerini kullandı.

“SİZ SADECE OYUNA MOTİVE OLUN”

Maaşlar konusunda endişe etmemeleri gerektiğini vurgulayan Sadettin Saran, "Burası Fenerbahçe. Paralar burada vaktinde ödenir. Siz sadece oyuna motive olun. Kazanırsınız, kaybedersiniz ama sahada yüzde yüzünüzü verin. Saha dışı bizde" dedi.

PRİM KARARI

Sadettin Saran ayrıca Süper Kupa’nın kazanılması halinde yüksek bir primin dağıtılacağını da belirtti.