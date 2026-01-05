Sadettin Saran'ın futbolcularla yaptığı konuşma ortaya çıktı: Seçim kararı sonrası açıkladı

Sadettin Saran'ın futbolcularla yaptığı konuşma ortaya çıktı: Seçim kararı sonrası açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, tesislere gelerek futbolcularla görüştü. Saran yapılacak seçim nedeniyle etkilenmemeleri gerektiğini vurguladı.

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Ahmet Çakar Sadettin Saran'ın neden seçimi sezon sonuna bıraktığını açıkladıAhmet Çakar Sadettin Saran'ın neden seçimi sezon sonuna bıraktığını açıkladı

SARAN TESİSLERE GELDİ

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran da Samandıra’ya gelerek takıma destek verdi.

Takıma bir konuşma yapan Sadettin Saran, sezon sonunda gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurula da değindi.

g90hoeoxmaaz92v.jpg

“SAHAYA ODAKLANIN”

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Sadettin Saran, "Siz sahaya odaklanın, gerisi bizim işimiz" ifadelerini kullandı.

“SİZ SADECE OYUNA MOTİVE OLUN”

Maaşlar konusunda endişe etmemeleri gerektiğini vurgulayan Sadettin Saran, "Burası Fenerbahçe. Paralar burada vaktinde ödenir. Siz sadece oyuna motive olun. Kazanırsınız, kaybedersiniz ama sahada yüzde yüzünüzü verin. Saha dışı bizde" dedi.

2024/11/08/hbfb.jpg

PRİM KARARI

Sadettin Saran ayrıca Süper Kupa’nın kazanılması halinde yüksek bir primin dağıtılacağını da belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Spor
Cansu Özbay'dan VakıfBank'a kötü haber
Cansu Özbay'dan VakıfBank'a kötü haber
Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi can sıkan durum
Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi can sıkan durum
Galatasaray istedi Muslera devreye girdi: Hiç düşünme hemen git!
Galatasaray istedi Muslera devreye girdi: Hiç düşünme hemen git!