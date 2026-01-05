Ahmet Çakar Sadettin Saran'ın neden seçimi sezon sonuna bıraktığını açıkladı

Ahmet Çakar Sadettin Saran'ın neden seçimi sezon sonuna bıraktığını açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de seçim kararını değerlendiren Ahmet Çakar, transfer ve kadro planlamasının etkilenmemesi nedeniyle olağanüstü genel kurulun hazirana bırakıldığını dile getirdi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, sezon sonunda seçime gitme kararı aldı.

Kendisi hakkında devam adli sürecin takımı etkilememesi adına olağanüstü genel kurula gideceğini duyuran Sadettin Saran, sezon sonuna kadar ise takımın başında olacak.

gfbfbg.jpg

“ZARAR GÖRÜRDÜ”

Sadettin Saran’ın seçimi sezon sonuna bırakmasına dair konuşan Ahmet Çakar, kararın nedenlerini anlattı.

Sabah’a konuşan Ahmet Çakar’ın sözleri şu şekilde:

Sadettin Saran ve F.Bahçe, geçtiğimiz günlerde özellikle adli yargıyı ilgilendiren olay nedeniyle çok büyük dalgalanmalar ve problemler yaşadı. Sadettin Saran'ın, "Sezon sonunda seçim istiyorum" demesini, böyle bir karar almasını saygıyla karşılıyorum. Hemen seçim kararı aldırmış olsaydı şu kısa dönemde transferler, kadro planlaması gibi şampiyonluğu birebir etkileyecek unsurlar zarar görürdü. Fakat özellikle sezonun ikinci yarısında karşı takım taraftarları üzerinden Saran'ın özel yaşantısıyla ilgili korkunç saldırılar olacak. Bunu engellemek de mümkün değil.

İLK TRANSFER YAPILDI

Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.

PUAN DURUMU

Süper Lig'in ilk devresinde 49 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın hemen 3 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

