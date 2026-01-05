Fatih Tekke Galatasaray maçı öncesi korkusunu açıkladı: Çok çok önemli

Yayınlanma:
Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Fatih Tekke, sakatlıklardan dert yandı.

Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Gaziantep Stadyumu’nda ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, sakatlık korkusunu dile getirdi.

“SAKATLIK OLMAMASI ÇOK ÇOK ÖNEMLİ”

Tekke açıklamasında “Gaziantep'i bilen biriyim. Gaziantep'te olması güzel. Zamanlama olarak farklı bir tarihte olabilirdi. Oynayan 4 takım için tarih daha makul olabilirdi. Bizim açımızdan zamanlama çok önemli. 9 tane oyuncumuz yok maalesef. Dün ayağından darbe alan Dani sekerek geldi. Serdar hastalandı. Tim iğneyle antrenmana çıktı. Bir sürü dezavantajla geldik. Neticesinde final öncesi bir maç. Trabzonspor olarak bir oyun anlayışımız, formasyonumuz, planımız olacak. Hiçbir mazerete sığınmadan Trabzonspor taraftarlarına bordo mavinin nasıl mücadele ettiğini göstermek istiyoruz. Skordan bağımsız sadece sakatlık olmaması çok çok önemli.” dedi.

MAÇ NE ZAMAN?

5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray – Trabzonspor derbisi saat 20.30’da başlayacak.

YİNE CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın üst üste 3. Galatasaray – Trabzonspor maçını yönetecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
