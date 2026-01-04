Fatih Tekke konuşurken Okan Buruk espriyi patlattı: Salonda kahkahalar yükseldi

Bu sezon yeni formatıyla oynanacak olan Süper Kupa’da Galatasaray – Trabzonspor maçı öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Stadyumu’nda düzenlenen toplantıya Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke katıldı.

Fatih Tekke’nin teknik direktörlüğün zorluğuna dair yaptığı açıklama sırasında yaşananlar izleyenleri güldürdü.

TEKKE “KİLO VERDİM” DEDİ OKAN BURUK’TAN YANIT GELDİ

Fatih Tekke, yaşadığı zorluklar nedeniyle 10 kilo kaybettiğini anlattığı sırada söze giren Okan Buruk “Ben kilo aldım hocam” dedi.

Galatasaray istemediğini açıkça söyledi: Gitmek için şartı belli oldu

SALONDA KAHKAHALAR YÜKSELDİ

Buruk’un sözleri sözleri sonrası salonda kahkahalar yükselirken Fatih Tekke’den cevap gecikmedi. Tekke, “Sende bu kadar para, bu kadar oyuncu var, nasıl kilo almayacaksın. Sen kilo almayacaksın da beni mi alacağım” ifadelerini kullandı.