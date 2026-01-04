Galatasaray istemediğini açıkça söyledi: Gitmek için şartı belli oldu

Galatasaray istemediğini açıkça söyledi: Gitmek için şartı belli oldu
Yayınlanma:
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir, ayrılık için sezon sonuna kadar olan alacaklarını talep etti.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da yönetiminin, takımdan göndermek istediği Yusuf Demir ile bir türlü anlaşma sağlanamadı.

Süleyman Rodop’un haberine göre; ilk etapta Galatasaray’dan ayrılmayı reddeden Yusuf Demir’in gitmek için şartı belli oldu.

Sadettin Saran tesislere uçarak geldi: Takıma Süper Kupa müjdesini verdi

ALACAKLARINI TALEP ETTİ

Rodop, Yusuf Demir’in ayrılık için sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinden kalan parayı istediğini dile getirdi. Rodop konuşmasında "Yusuf Demir, Galatasaray 'Kendine takım bul' dedikten sonra 'Giderim ama anlaşmamdan kalan parayı istiyorum' gibi bir tavra girdi" sözlerini sarf etti.

bklkfgbl.jpg

YÖNETİM ÜCRETİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Yusuf Demir’in talep ettiği ücretin 475 bin euro olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi ise bu ücreti düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

35 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 2 maça çıkan Yusuf Demir, sadece 35 dakika sahada kaldı. Demir’in Gençlerbirliği maçındaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

