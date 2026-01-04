Sadettin Saran tesislere uçarak geldi: Takıma Süper Kupa müjdesini verdi

Yayınlanma:
Süper Kupa yolculuğu öncesi helikopterle tesislere gelen Sadettin Saran, takıma kupa için yüksek bir prim verileceğini duyurdu.

Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de çalışmalar devam ediyor. Adana yolculuğu öncesi Samandıra’da çalışan sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran da tesislere geldi.

2024/11/08/hbfb.jpg

PRİM MÜJDESİNİ VERDİ

Helikopteriyle tesislere inen Sadettin Saran, futbolcular ve teknik heyet ile bir araya geldi. Süper Kupa öncesi takıma motivasyon konuşması yapan Sadettin Saran, takımı sevindirecek bir prim açıkladı.

Sadettin Saran helikopterle Samandıra'ya indiSadettin Saran helikopterle Samandıra'ya indi

“SEN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFERSİN”

Sadettin Saran’ın yeni transfer Anthony Musaba ile olan diyaloğu da dinleyenleri güldürdü. Musaba’ya hoş geldin diyen Sadettin Saran devamında “Sen bizim için çok önemli bir transfersin. Beraber şampiyon olacağız. Sana güveniyorum. Lütfen, biz bir aileyiz" dedi.

610988186-18562128766022418-4577994406066100276-n.jpg

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Samsunspor mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

