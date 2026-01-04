Sadettin Saran helikopterle Samandıra'ya indi

Sadettin Saran helikopterle Samandıra'ya indi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, helikopterle Samandıra'ya iniş yaptı. Saran, takımla toplantı yapıp ve transferdeki son durumu değerlendirecek.

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

SADETTİN SARAN HELİKOPTERLE SAMANDIRA'YA İNDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, helikopterle Samandıra'ya iniş yaptı.
Saran'ın takımla toplantı yapacağı, daha sonra teknik ekiple transferdeki son durumu değerlendireceği belirtildi.

İLK TRANSFER ANTHONY MUSABA

Sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminin ilk transferini Anthony Musaba ile yaptı.
Fenerbahçe, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2019 yılında başlayan Musaba, NEC Nijmegen, Cercle Brugge, Heerenveen, Metz ve Sheffield Wednesday ve Samsunspor takımlarında forma giydi.
Hollanda 21 Yaş Altı Takımı'nda 3 kez forma giyen Musaba, sağlık kontrolünden de geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

