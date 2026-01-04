Fenerbahçe aylardır beklenen müjdeyi sonunda verdi

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, uzun süredir beklenen Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağının müjdesini verdi.

Sarı-lacivertli ekipte Bankalar Birliği ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIYOR

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medyadan açıklama yaptı. Salar, Fenerbahçe'nin bu ay Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağını açıkladı.

İşte Murat Salar'ın yaptığı açıklama:

"Büyük Fenerbahçe Camiasına
Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir:
Sportif başarının yanısıra;
Finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler.
• Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz.

2024/11/08/hbfb.jpg• Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz.
• Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz.
• Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz.
Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır.
Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının; Ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

