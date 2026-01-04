Ahmet Çakar'dan Sadettin Saran iddiası: Kaos çıkardı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Spor gündemini değerlendiren Çakar, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sezon sonunda seçime gitme kararını yorumladı.

Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı

''HEMEN SEÇİME GİTSEYDİ KAOS ÇIKARDI''

Ahmet Çakar, ''Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Sadettin Saran, sezon sonunda seçim yapacaklarını açıkladı. Bu karara tepki gösteren de oldu, destek veren de. Kimi Fenerbahçeliler, "Niye şimdi yapmıyorsun?" diyor, kimisi de doğru karar olarak yorumluyor. Siz Saran'la ilgili neler söylersiniz?'' sorusunu cevapladı.

''SAYGIYLA KARŞILIYORUM''

Ahmet Çakar, ''Sadettin Saran ve Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde özellikle adli yargıyı ilgilendiren olay nedeniyle çok büyük dalgalanmalar ve problemler yaşadı. Sadettin Saran'ın, "Sezon sonunda seçim istiyorum" demesini, böyle bir karar almasını saygıyla karşılıyorum.

Hemen seçim kararı aldırmış olsaydı şu kısa dönemde transferler, kadro planlaması gibi şampiyonluğu birebir etkileyecek unsurlar zarar görürdü. Fakat özellikle sezonun ikinci yarısında karşı takım taraftarları üzerinden Saran'ın özel yaşantısıyla ilgili korkunç saldırılar olacak. Bunu engellemek de mümkün değil'' yanıtını verdi.