Ahmet Çakar'dan Sadettin Saran iddiası: Kaos çıkardı

Ahmet Çakar'dan Sadettin Saran iddiası: Kaos çıkardı
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Sezon sonunda seçim kararı alan Saran'ın kararını saygıyla karşıladığını, hemen seçim kararı alsaydı kulüpte kaos çıkabileceğini belirtti.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Spor gündemini değerlendiren Çakar, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sezon sonunda seçime gitme kararını yorumladı.

Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladıSüper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı

''HEMEN SEÇİME GİTSEYDİ KAOS ÇIKARDI''

Ahmet Çakar, ''Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Sadettin Saran, sezon sonunda seçim yapacaklarını açıkladı. Bu karara tepki gösteren de oldu, destek veren de. Kimi Fenerbahçeliler, "Niye şimdi yapmıyorsun?" diyor, kimisi de doğru karar olarak yorumluyor. Siz Saran'la ilgili neler söylersiniz?'' sorusunu cevapladı.

''SAYGIYLA KARŞILIYORUM''

Ahmet Çakar, ''Sadettin Saran ve Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde özellikle adli yargıyı ilgilendiren olay nedeniyle çok büyük dalgalanmalar ve problemler yaşadı. Sadettin Saran'ın, "Sezon sonunda seçim istiyorum" demesini, böyle bir karar almasını saygıyla karşılıyorum.

2024/11/08/hbfb.jpgHemen seçim kararı aldırmış olsaydı şu kısa dönemde transferler, kadro planlaması gibi şampiyonluğu birebir etkileyecek unsurlar zarar görürdü. Fakat özellikle sezonun ikinci yarısında karşı takım taraftarları üzerinden Saran'ın özel yaşantısıyla ilgili korkunç saldırılar olacak. Bunu engellemek de mümkün değil'' yanıtını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Spor
Fenerbahçe aylardır beklenen müjdeyi sonunda verdi
Fenerbahçe aylardır beklenen müjdeyi sonunda verdi
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı