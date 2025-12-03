Galatasaray'da özel hayatı olay oldu: Yönetim dayanamadı

Galatasaray yönetimi, özel hayatı nedeniyle Ismail Jakobs'u uyardı.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da sakatlıklar can sıkıyor. Bek krizi yaşayan sarı-kırmızılılarda, Isamil Jakobs’un bir süre daha forma giyemeyeceği kaydediliyor.

“ÖZEL HAYATINA DİKKAT ETMEYEN BİR TUTUM İÇİNDE”

SkySpor Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, oyuncunun kişisel hayatına dikkat etmediğini vurguladı.

Kulübün, oyuncuya uyarıda bulunduğunu aktaran Ali Naci Küçük, “Jakobs son dönemde özel hayatına dikkat etmeyen bir tutum içinde. Galatasaray'ın bundan haberi var, gerekli uyarıları yapıyor. Sözleşme feshi gibi bir durum yok” sözlerini sarf etti.

17 MAÇTA FOTMA GİYDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan Ismail Jakobs, 808 dakika sahada kaldı. Oyuncu, gol ya da asist kaydedemedi.

