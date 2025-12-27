Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılacak
Yayınlanma:
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda 8 isimle yollarını ayırmak istiyor.

Süper Lig’de aranın başlamasıyla transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe bir yandan da kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TAM 8 KİŞİ GÖNDERİLMEK İSTENİYOR

Fenerbahçe yönetimi ile teknik direktör Domenico Tedeco arasında yapılan toplantı sonucunda 8 ismin bileti kesildi.

506150.webp

İŞTE O İSİMLER

Sabah’ta yer alan habere göre, yönetim ilk olarak kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao ile yollarını ayıracak.

Bu 3 ismin yanı sıra yönetim, performanslarından memnun kalmadığı İrfan Can Eğribayat, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri’yi bonservisiyle göndermek istiyor.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç forma giymeyen Emre Mor da kulüp bulması söylenilen bir diğer isim oldu.

Haberde ayrıca bu isimlere ek olarak Archie Brown ile de yolların ayrılabileceği aktarıldı.

MUSABA TAMAM LOOKMAN İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertlilerin ilk olarak Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katması bekleniyor. Atalanta forması giyen Ademola Lookman için görüşmelerin sürdüğü biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

