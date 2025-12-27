Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi: Hedef belli oldu

Süper Lig’de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Şampiyonluk için kıran kırana bir yarış veren ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE NKUNKU’YU İSTİYOR

İtalyan basınından La Repubblica'nın haberine göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan forması giyen Christopher Nkunku’yu transfer etmek istiyor.

İNGİLTERE VE İTALYA’DAN DA TALİPLERİ VAR

Premier Lig ve Serie A’dan talipleri olan Fransız futbolcu için en ciddi tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe’den geldiği kaydedildi.

Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin Christoper Nkunku transferinde bir adım önde olduğu vurgulandı.

BONSERVİSİNE 37 MİLYON EURO ÖDENDİ

Yıldız golcü, 2025-2026 sezonunun başında Chelsea’den Milan’a transfer oldu. İtalyan kulübü oyuncunun transferi için 37 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

20 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Milan formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Christopher Nkunku, 2 gol ve 2 asist kaydetmeyi başardı.