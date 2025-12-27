Bahis oynadığı tespit edildi: Saatler sonra sahada görev aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Federasyon tarafından PFDK’ya sevk edilen isimler arasında üst klasman temsilci Ertan Bekar da yer aldı.

SAKARYASPOR – MANİSA FK MAÇINDA GÖREV ALDI

T24’ün haberine göre, bahis soruşturmasında PFDK’ya sevk edilen Ertan Bekar, akşam saatlerinde TFF 1. Lig’de oynanan Sakaryaspor-Manisa FK karşılaşmasında görev aldı.

20.47'de alınan ekran görüntüsü

DEVRE ARASINDA İSMİ SİLİNDİ

Karşılaşma ile ilgili TFF’nin sitesinde yer alan bilgilerde Ertan Bekar’ın ismi devre arasında apar topar kaldırıldı.

21.57'de alınan ekran görüntüsü

2. LİG MAÇINDA İSMİ AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ankaraspor – Şanlıurfaspor maçında temsilci olarak görevlendirilen Ahmet Tepe de birkaç saat sonra açıklanan isimler arasında yer almıştı Ahmet Tepe’nin isminin açıklanmasının ardından TFF temsilci değişikliğine gitmitşi.