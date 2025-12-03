Dev maç öncesi Galatasaray'da 2 kötü haber birden
Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. 5 Aralık Cuma günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması: MHK Fenerbahçe maçının diyetini bize ödetecek
Kritik karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda, UEFA Şampiyonlar Ligi mesaisi başlayacak. Temsilcimiz, Monaco karşısında alacağı puanlar ile play-off turunu garantilemeyi çabalayacak.
GALATASARAY’A 2 KÖTÜ HABER
Monaco’yu mağlup etmenin hesaplarını yapan sarı-kırmızılılara, 2 kötü haber geldi. 90+ Digital Youtube kanalında konuşan Kaya Temel’in haberine göre Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Monaco maçına yetişmesi beklenmiyor.
Kaya Temel açıklamasında "Ismail Jakobs ve Wilfried Singo'nun Monaco maçına yetişmesi zor ihtimal” sözlerini sarf etti.
MONACO – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
9 Aralık Salı günü II. Louis Stadı’nda oynanacak olan Monaco – Galatasaray mücadelesi TSİ 23.00’te başlayacak.