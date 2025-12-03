Dev maç öncesi Galatasaray'da 2 kötü haber birden

Dev maç öncesi Galatasaray'da 2 kötü haber birden
Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak Galatasaray'da 2 kötü gelişme yaşandı.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. 5 Aralık Cuma günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması: MHK Fenerbahçe maçının diyetini bize ödetecekYüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması: MHK Fenerbahçe maçının diyetini bize ödetecek

Kritik karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda, UEFA Şampiyonlar Ligi mesaisi başlayacak. Temsilcimiz, Monaco karşısında alacağı puanlar ile play-off turunu garantilemeyi çabalayacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY’A 2 KÖTÜ HABER

Monaco’yu mağlup etmenin hesaplarını yapan sarı-kırmızılılara, 2 kötü haber geldi. 90+ Digital Youtube kanalında konuşan Kaya Temel’in haberine göre Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Monaco maçına yetişmesi beklenmiyor.

Kaya Temel açıklamasında "Ismail Jakobs ve Wilfried Singo'nun Monaco maçına yetişmesi zor ihtimal” sözlerini sarf etti.

ddfvfv.jpg

MONACO – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

9 Aralık Salı günü II. Louis Stadı’nda oynanacak olan Monaco – Galatasaray mücadelesi TSİ 23.00’te başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Spor
Galatasaray'da özel hayatı olay oldu: Yönetim dayanamadı
Galatasaray'da özel hayatı olay oldu: Yönetim dayanamadı
Trabzonspor ameliyat kararını açıkladı
Trabzonspor ameliyat kararını açıkladı
Fenerbahçe soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı: Derbi sonrası olay konuşma
Fenerbahçe soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı: Derbi sonrası olay konuşma