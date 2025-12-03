Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması: MHK Fenerbahçe maçının diyetini bize ödetecek

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, cuma akşamı Galatasaray'la İstanbul'da oynayacakları Süper Lig maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, HT Spor'da katıldığı programda şunları söyledi:

"Önce Okan Buruk’a teşekkür ederim, Samsunspor'u ciddiye aldı. Bana göre Galatasaray'ın çekindiği takımlardan birisiyiz. Geçen sene de bizi zorla yendiler, döverek yendiler. Attıkları 3. gol bariz fauldü.

Galatasaray ile oynadığımız maçta Halil Umut Meler penaltımızı da vermemişti. Yasin Kol için biz de çıkıp konuştuk, şimdi peşine birkaç kulüp ve Galatasaray da eklendi. Ne oldu? Hiçbir şey değişmiyor.

Umarım Galatasaray maçında hakem kurbanı olmayız. MHK, Fenerbahçe maçının diyetini Samsunspor maçında ödetecek gibi geliyor.

"HAKEMİ DE YENECEĞİZ"

Galatasaray Fenerbahçe maçından 3 puan alacaktı, son dakikada kaybetti. İnanılmaz bir hırs ve hüsranla Samsunspor'un karşısına çıkacak. Galatasaray, maç başlamadan hakemler üzerinde baskı kurdu.

Samsunspor'dan Galatasaray maçı öncesi "Hakem oyunları" açıklaması

Deplasmandaki Antep maçında hoca tarafından doğrandık, 2 puanı orada bıraktık. Fenerbahçe maçında biz galip gelecektik; hakem golümüzü vermedi, penaltımızı vermedi, goller kaçırdık. Orada da 2 puan bıraktık.

Galatasaray karşısında hedefimiz 3 puan. 3 puan alamazsak, 1 puan almalıyız. Eğer yapamazsak lig tablosunda geriye düşeceğiz. Galatasaray'a bir acı da biz tattırmak istiyoruz. Biz maçı alacaksak hakemi de yeneceğiz."