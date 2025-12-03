Samsunspor'dan Galatasaray maçı öncesi "Hakem oyunları" açıklaması

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yıldırım, Ajansspor'un gazeteci Gürcan Sarıkaya'ya dayandırdığı haberine göre şunları söyledi:

"Çıkacağız yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Kimin ne yaptığı önemli değil bizim ne yapacağımız önemli. Eğer yine hakem oyunlarına kurban gitmezsek güzel bir maç olacak. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. Galatasaray'dan ilk defa puan ya da puanlar almak. Beşiktaş, Alanya ve İzlanda'daki maçlarda iyi oynayıp, kazanamadık. Galibiyetleri kaçırdık. İnşallah Galatasaray'a karşı galip geliriz. Onların nerede olduğu bizi ilgilendirmiyor.

Biz sezona başlamadan önce hedefimizi belirttik. Bu sezon ligde hedefimiz ilk 5'te olmak ve Avrupa'da da son 16'ya kalmak ve şu anda iki tarafta da hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.

Özellikle evimizde çok fazla puan vermemize rağmen ligde şu an beşinciyiz. Avrupa'da lideriz bundan daha iyisi de olamazdı açıkçası. İnşallah Ali Sami Yen'de şeytanın bacağını kıracağız, hedef 3 puan ya da en kötü yenilmemek."

"GALATASARAY'IN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ AMA"

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ise düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ligimizin güçlü takımlarından, şu anda da lider durumunda. Samsunsporlu futbolcular, armanın gücünü ve ağırlığını hissederek, son düdüğe kadar mücadele ederek, puan ve puanlar almak için her maça çıkıyor. Bizim için deplasman veya iç saha hiç fark etmez. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz ama Samsunspor da güçlü ve ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. Çok çekişmeli ve zevkli bir karşılaşma olacağına inanıyorum.

Galatasaray'dan puan almayı umut ediyoruz. Hatta Galatasaray'dan puan almanın ötesinde, ligde 2 maçta berabere kalarak kaybettiğimiz 4 puanı telafi edecek bir galibiyet almayı istiyoruz. Takımızda 4 sakat oyuncumuz var. Sakatlığı geçen en az 2 oyuncumuzun bu maçta bizimle olması muhtemel. Diğer sakatlarımız giderek toparlanıyorlar. Takımla çalışmaya da başladılar. Ama ne olursa olsun biz İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz. Takımımızın moral motivasyonu yerinde. Orada yoğun bir seyirci baskısı olacağını tahmin ediyoruz."