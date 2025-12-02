Galatasaray maçı öncesi Samsunspor'a 2 müjde birden
Süper Ligin 15. haftasında Samsunspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 5 Aralık Cuma günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
ANTRENMANLAR BAŞLADI
Kırmızı-beyazlı takımın, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma ve dinamik hareketlerle başlayan futbolcular, günü dar alanda oynanan maçla tamamladı.
Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla kapattı.
NTCHAM VE SATKA DA YER ALDI
Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Olivier Ntcham ve Lubomir Satka, antrenmanda yer aldı.
AFONSO SOUSA YER ALMADI
Sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly takımdan ayrı koşu yaparken, Afonso Sousa ise antrenmana katılmadı.