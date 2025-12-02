Galatasaray'dan Yasin Kol için bir hamle daha

Galatasaray'dan Yasin Kol için bir hamle daha
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray'dan maçın hakemi Yasin Kol hakkında bir paylaşım daha geldi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu'ndaki mücadelede sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Erman Toroğlu'ndan derbideki skandal için çok sert yorum: Hapse girmesi lazımErman Toroğlu'ndan derbideki skandal için çok sert yorum: Hapse girmesi lazım

"ALEYHİMİZE YAPILAN SKANDAL HAKEM HATALARI"

Derbinin hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken sürpriz bir paylaşım geldi. Derbideki tartışmalı pozisyonları yayınlayan Galatasaray, paylaşımında "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları" sözlerini sarf etti.

ekran-goruntusu-2025-12-02-181017.png

TFF'YE TALEBİNİ İLETTİ

Ayrıca Galatasaray yönetimi, Riva'ya giderek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Yasin Kol'un düdüğünün asılması istendi. Asılmaması halinde ise bir daha Galatasaray maçlarına atanmaması talep edildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Yasin Kol'un özellikle Milan Skriniar - Gabriel Sara pozisyonunda devam kararı vermesi derbinin en çok konuşulan pozisyonu olmuştu.

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Spor
Bünyamin Gezer: Kırmızı kart bu normal bir giriş değil
Bünyamin Gezer: Kırmızı kart bu normal bir giriş değil
Erman Toroğlu'ndan derbideki skandal için çok sert yorum: Hapse girmesi lazım
Erman Toroğlu'ndan derbideki skandal için çok sert yorum: Hapse girmesi lazım