Galatasaray'dan Yasin Kol için bir hamle daha

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu'ndaki mücadelede sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Erman Toroğlu'ndan derbideki skandal için çok sert yorum: Hapse girmesi lazım

"ALEYHİMİZE YAPILAN SKANDAL HAKEM HATALARI"

Derbinin hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken sürpriz bir paylaşım geldi. Derbideki tartışmalı pozisyonları yayınlayan Galatasaray, paylaşımında "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları" sözlerini sarf etti.

TFF'YE TALEBİNİ İLETTİ

Ayrıca Galatasaray yönetimi, Riva'ya giderek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Yasin Kol'un düdüğünün asılması istendi. Asılmaması halinde ise bir daha Galatasaray maçlarına atanmaması talep edildi.

Yasin Kol'un özellikle Milan Skriniar - Gabriel Sara pozisyonunda devam kararı vermesi derbinin en çok konuşulan pozisyonu olmuştu.