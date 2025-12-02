Erman Toroğlu'ndan derbideki skandal için çok sert yorum: Hapse girmesi lazım

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1’lik skorla berabere kaldı.

Derbide zaman zaman ortam gerilirken bir taraftarın sahaya attığı çakmak Kazımcan Karataş’ın gözüne isabet etti.

“HAPİS CEZASI ALMASI LAZIM”

Karşılaşmanın ardından Sözcü’deki yazısında yaşananları değerlendiren Erman Toroğlu, çakmağı atan vatandaşın tutuklanması gerektiğini söyledi.

Erman Toroğlu yazısında “Galatasaray’ın golünden sonra tribünlerden bir çakmak geldi Kazımcan’ın sağ gözünün altına. E be adam, o futbolcunun gözü kör olsaydı sen nerene kına yakardın bilmiyorum. Ama senin gibi adamların kameralardan yakalanıp ömür boyu sahalara alınmaması ve hapis cezası alması lazım” dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Öte yandan sabah saatlerinde yapılan operasyonla M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı. M.G. bir yıl boyunca spor müsabakalarına giriş yapamayacak.