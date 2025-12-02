Fenerbahçeli futbolcu paylaştı Galatasaraylı oyuncu anında cevap verdi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra Nelson Semedo ile Mario Lemina'nın birbirlerine yönelik paylaşımları dikkat çekti.

Süper Lig'de lider Galatasaray'la en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki derbi 1-1 sona erdi.

Sarı kırmızılı takım Leroy Sane ile öne geçerken, Fenerbahçe buna uzatma dakikalarında Jhon Duran'la karşılık verdi.

Maç zaman zaman gergin anlara sahne oldu.

İki takımın futbolcuları arasında tartışmalar yaşandı, sarı kartlar da çıktı.

SEMEDO PAYLAŞTI, LEMINA KARŞILIK VERDİ

Ancak Fenerbahçeli Nelson Semedo ile Galatasaraylı Mario Lemina'nın maçtan sonraki paylaşımları "Sahada olan sahada kalır" sözüne en güzel örneği oluşturdu.

İki futbolcu İngiltere'nin Wolverhampton takımında birlikte oynamıştı.

Sarı lacivertli formayı giyen Nelson Semedo, maçtan sonra Lemina ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Günün sonunda her şey sevgi ve saygıdan ibaret kardeşim" diye yazdı.

Lemine buna anında yanıt verdi de paylaşımı, "Artık aynı takım için mücadele etmiyoruz ama sana olan sevgim aynı koca adam" notunu yazarak alıntıladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

