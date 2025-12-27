Gümüş kızlar: Filenin Sultanları

2025 yılı geride kalırken, voleybolda da takımlarımız uluslararası arenada önemli dereceler elde etti.

2023'te Avrupa ve FIVB Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ne 2025'te de 2024'teki gibi çeyrek finalde veda etti.

TAYLAND'TA DÜNYA İKİNCİSİ

Filenin Sultanları, Tayland'ın 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yaptığı Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ise fırtına gibi girdi. Milliler, İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaştığı E Grubu'nu set vermeden lider bitirdi.



Türkiye, son 16 turunda Slovenya'yı 3-0, çeyrek finalde ABD'yi 3-1, yarı finalde de Japonya'yı 3-1 yenerek daha önce çeyrek finalden ötesini göremediği şampiyonada ilk kez finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde olimpiyat ve Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazandı. Milli oyuncular Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın "rüya takımı"na girdi.

ERKEKLERDE DÜNYA ALTINCISI

A Milli Erkek Voleybol Takımı 12-28 Eylül tarihlerinde Filipinler'deki Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti. Japonya, Kanada ve Libya'nın bulunduğu G Grubu'nda 3'te 3 yaparak lider olan Türkiye, son 16 turunda Hollanda'yı da 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale kaldı.

Çeyrek finalde dünya sıralamasının zirvesindeki son Avrupa şampiyonu Polonya'ya 3-0 yenilen milli takım, organizasyonu 6'ncı tamamlayarak tarihinde dünya şampiyonasındaki en iyi derecesini aldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, geçen yıldan sonra 2'nci kez katıldığı Milletler Ligi'ni ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 17'nci sırada bitirdi.

AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı. Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı finaldeki ilk maçta deplasmanda 3-2 yenen Ziraat Bankkart, Ankara'daki rövanşı da 3-1 alarak kupayı müzesine götürdü.

Türkiye, erkek voleybolunda 4'üncü defa Avrupa kupalarında mutlu sona ulaştı. Türk takımları daha önce CEV Kupası'nı 2013'te Halkbank'la kazanırken CEV Challenge Kupası'nı 2009'da Arkas Spor, 2014'te de Fenerbahçe ile elde etti.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı ise CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele etti. Halkbank, 2014 ve 2023'ten sonra 3'üncü defa turnuvada son 4 takım arasına girdi.

Polonya'nın Lodz kentindeki dörtlü final organizasyonunun yarı finalinde İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımına 3-0 yenilen başkent ekibi, ev sahibi ülkeden Jastrzebski Wegiel ile karşılaştığı 3'üncülük maçını da 3-1 kaybetti.

SULTANLAR LİGİ'NDE VAKIFBANK, ERKEKLERDE ZİRAAT BANKKART

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise Ziraat Bankkart sezonu şampiyon tamamladı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-0 üstünlük kurarak zirveye tırmandı. Fenerbahçe'yi serinin üç maçında da 3-1 mağlup eden sarı-siyahlı ekip, Sultanlar Ligi'nde 3 yıl sonra ilk, toplamda 14'üncü şampiyonluğunu yaşadı.

Efeler Ligi'nde ise Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-0, 3-1 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsledi.

FENERBAHÇE MEDİCANA KUPADA KAZANDI

2025 Kupa Voley'i, hem kadınlar hem de erkeklerde Fenerbahçe Medicana müzesine götürdü.

Fenerbahçe Medicana, İzmir'de oynanan Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek 5'inci şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertliler, Rize'deki AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde ise Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek 5'inci şampiyonluğuna uzandı.

ŞAMPİYONLAR KUPASI ŞAMPİYONLARI

Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Ankara'daki maçta VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı. Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, kupayı en fazla alan takım ünvanını tek başına ele geçirdi.

Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Malatya'daki karşılaşmada ise Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti. Başkent ekibi, 5 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan kulüp rekorunu kırdı.