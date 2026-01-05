Arda Güler'in takım arkadaşına çılgın teklif

İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal, devre arası transfer döneminde dikkat çeken bir hamle yaptı.

İspanyol basını Fichajes’in haberine göre Londra temsilcisi, Real Madrid’in Faslı hücumcusu Brahim Diaz için 50 milyon euro teklif etti.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Arda Güler'in Real Madrid'den yakın arkadaşı 26 yaşındaki Diaz’ın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Diaz, İspanyol devi içinde çok yönlülüğü, teknik kapasitesi ve oyunun gidişatını değiştirme potansiyeliyle değerli bir oyuncu olarak görülüyor.

Diaz, Arda Güler'in en yakın arkadaşı

Ancak düzenli ilk 11 oyuncusu olmayan bir futbolcu için 50 milyon euro çılgın bir teklif olarak değerlendirildi. Real Madrid yönetimi, Arsenal’in teklifini detaylı şekilde masaya yatırmış durumda.

ARSENAL'İN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Diaz’ı öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor.

Arteta, oyuncunun yaratıcılığı, hareketliliği ve hücumdaki üretkenliğiyle takıma doğrudan katkı sağlayacağına inanıyor.

Arsenal, başka kulüplerin devreye girmesini engellemek için transferi mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.