Aleyna Tilki'ye hırsızlık şoku! "Her şeyim çalındı"

Aleyna Tilki, Amsterdam’da hırsızlık şoku yaşadı. İçinde pasaportu, laptopu ve tüm kişisel eşyalarının bulunduğu çantayı çaldıran ünlü şarkıcı, yardım çağrısı yaptı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda'nın başkenti Amsterdam’da talihsiz bir olay yaşadı. Tilki, içinde pasaportunun, bilgisayarının ve diğer kişisel eşyalarının bulunduğu çantasının çalındığını açıkladı.

Tilki, yaşanan bu talihsiz olayın ardından pasaportunu ve çantasını geri bulabilmek için yardım çağrısında bulundu.

"ABD'DE SAHNEYE ÇIKACAKTIM, PASAPORTUMU BULMAM LÂZIM"

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, şu an Amsterdam’dayım. Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şeyim çalındı. Bir sonraki sayfada size çantayı ve konumun nerede olduğunu yazacağım. Genelde değerli eşyaları alıp pasaportları ve çantayı bir yere atıyorlarmış. Ben ABD'de çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lâzım. Bulana çok büyük dualar edeceğim."

ADRES VERDİ

Bir açıklama daha yapan ve çantasının fotoğrafını paylaşan Tilki, şöyle dedi:

"Nieuwe Keizersgracht'da kayboldu Oranın etrafında veya yakınındaki semtlerde olma ihtimali çok yüksek. Çünkü genelde değerli şeyleri alıp pasaportları falan çöpe veya etrafa atabiliyorlarmış. Çoğu kişi pasaportunu çöpte falan ya da sokakta bulmuş.

Ya çanta ya da tek başına pasaportu da atmış olabilirler. İkisini de ayrı ayrı arayabilirsiniz. Pasaport Türk pasaportu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

