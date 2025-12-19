Ünlü şarkıcı Aydilge hastalığını açıkladı: Ellerimde de aynı durum var

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Aydilge, dış görünüşüyle ilgili yapılan olumsuz yorumlara sosyal medyadan yanıt vererek hastalığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medyada dış görünüşü hakkında yapılan olumsuz yorumlara cevap verdi. Bir hastalığı olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı "Kimseye makul bir güzellik borcum yok" dedi.

Bazı yorumların dikkatini çektiğini belirten Aydilge, şu ifadeleri kullandı:

"Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter'daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort'a benzetenler olmuştu. Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi hâline bırakıyorum.

aydilge-hastalik.webp

"ELLERİMDE DE AYNI DURUM VAR"

Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim. O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var.

aydilge.webp

"PEKİ, NE YAPACAĞIZ?"

Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

