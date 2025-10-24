Bengü çocuklarıyla birlikte teknede hortuma yakalandı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Yayınlanma:
Bodrum’da çocukları ve kardeşleriyle denize açılan Bengü, hortuma yakalandı. Tekne alabora olma tehlikesi geçirirken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Ünlü şarkıcı Bengü, çocukları ve kardeşleriyle çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Civardan yardıma gelenlerin çabasıyla teknenin devrilmesi önlendi.

Dün tüm Ege bölgesini etkisi altına alan kötü hava koşulları, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede sel meydana gelirken, Meteoroloji sarı alarm verdi. Olumsuz hava şartları Bodrum'u da etkisi altına aldı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Tatil için Bodrum’da bulunan Bengü, mayıs ayında boşandığı Selim Selimoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Zeynep ve Selim ile korku dolu anlar yaşadı. Çocukları ve kardeşleriyle birlikte denize açılan Bengü’nün bulunduğu tekne, aniden çıkan hortumun etkisiyle alabora olma tehlikesi yaşadı.

O anlar cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına alındı. Tekne, saatler süren çabanın ardından limana ulaşabildi. Bengü ve yakınları, yaşadıkları korkunun etkisinden uzun süre çıkamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

