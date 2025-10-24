Ailesiyle ölümden dönen İrem Helvacıoğlu'nun eşi kaza sonrası gördüklerine inanamadı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi’nde meydana gelen korkunç trafik kazasında ailesiyle birlikte ölümden döndü.

Bir motosikletin yoldaki araçlardan birine çarpması sonucu savrularak Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve henüz bir haftalık kızları Sora’nın üstüne doğru gelmesiyle büyük bir tehlike atlattılar. Kazada İrem Helvacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu üç kişi yaralanırken, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Yaşadıkları büyük şok ve travmayı atlatmaya çalışan aile, kaza sonrası sosyal medyada karşılaştıkları paylaşımla şok oldu. İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, kendisi hakkında yapılan çirkin bir paylaşımı ifşa etti.

Söz konusu paylaşımda bir sosyal medya kullanıcısının, Ural Kaspar için şu ifadelere yer verildiği görüldü:

"Korkunç bir olay ya... Dünden beri etkisinden çıkamadım. Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şeyler yaşamıyor. Bence hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı."

Bu çirkin ithamlar karşısında sessiz kalmayan Ural Kaspar, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirerek hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Kaspar, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum. Ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum."