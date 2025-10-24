Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kariyerinde ve özel hayatında radikal bir karar alarak Türkiye'den ayrılıp İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

Bu kararın ana nedeninin, Gökbakar'ın çocukları Deniz Efe ve Ela'nın eğitimi olduğu öğrenildi. Komedyen, çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için geçtiğimiz aylarda Londra'ya taşındı.

LONDRA'DA YENİ BİR HAYAT KURDU

Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla birlikte Londra'da yeni bir hayat kurduğu belirtildi.

Ünlü komedyen, Türkiye'deki projeleri ve çalışmaları için zaman zaman ülkeye gelmeye ise devam edecek.

SENARYO ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başta "Recep İvedik" serisi olmak üzere birçok gişe rekoru kıran projeye imza atan Gökbakar'ın, Londra'daki yeni yaşamında da senaryo çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Şahan Gökbakar ve Selin Gökbakar 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.