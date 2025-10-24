Şahan Gökbakar Türkiye'den ayrıldı

Şahan Gökbakar Türkiye'den ayrıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye’den ayrılarak İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kariyerinde ve özel hayatında radikal bir karar alarak Türkiye'den ayrılıp İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

Bu kararın ana nedeninin, Gökbakar'ın çocukları Deniz Efe ve Ela'nın eğitimi olduğu öğrenildi. Komedyen, çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için geçtiğimiz aylarda Londra'ya taşındı.

ahan-gokbakar-cocuklar.jpg

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun geçirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktıÜnlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun geçirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

LONDRA'DA YENİ BİR HAYAT KURDU

Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla birlikte Londra'da yeni bir hayat kurduğu belirtildi.

Ünlü komedyen, Türkiye'deki projeleri ve çalışmaları için zaman zaman ülkeye gelmeye ise devam edecek.

ahan-gokbakar.jpg

Bora Akkaş'ın kızı yoğun bakımdan çıktıBora Akkaş'ın kızı yoğun bakımdan çıktı

SENARYO ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başta "Recep İvedik" serisi olmak üzere birçok gişe rekoru kıran projeye imza atan Gökbakar'ın, Londra'daki yeni yaşamında da senaryo çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Şahan Gökbakar ve Selin Gökbakar 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.

Kaynak:Snob Magazin

Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
Magazin
Ailesiyle ölümden dönen İrem Helvacıoğlu'nun eşi kaza sonrası gördüklerine inanamadı
Ailesiyle ölümden dönen İrem Helvacıoğlu'nun eşi kaza sonrası gördüklerine inanamadı
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun geçirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun geçirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı