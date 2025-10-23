Bora Akkaş'ın kızı yoğun bakımdan çıktı

Şubat 2023’te Oben Alkan ile evlenen ünlü oyuncu Bora Akkaş, aynı yıl dünyaya gelen kızları Suzan’la ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ancak son günlerde ünlü oyuncunun ailesiyle birlikte zor bir süreçten geçtiği, Suzan’ın zatürre nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilmişti.

Dört gündür yoğun bakımda tutulan Suzan’dan güzel haber geldi. Anne Oben Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden kızlarının durumuyla ilgili sevindiren bir açıklama yaptı.

"YOĞUN BAKIM ADI KORKUTUYOR "

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda kızlarının yoğun bakımdan çıktığını duyuran Alkan, şu ifadeleri kullandı:

"Odaya geçtik rahatladık, yoğun bakım adı korkutuyor tabi ama hem sıkı takip hem de hızlı müdahale için şart denince ne yapacaksın? Bir de anladığım çevremizde çocuklu bunu yaşamayan yok. Yaşadık bitti bir daha olmasın, çocuklar hasta olmasın."