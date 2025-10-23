Burcu Biricik'ten Bade İşçil'e yanıt: Ben köylüyüm çünkü!

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biricik’e, son günlerde gündem olan Bade İşçil’in "Tipim fakir oynamaya müsait değil" açıklaması soruldu.

Biricik, konuyla ilgili, "Bu durum benim için geçerli değil. Ben köylüyüm çünkü." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncuya ayrıca, Nebahat Çehre’nin "Bana fakir roller gelmiyor" açıklaması da hatırlatıldı. Biricik, "O Nebahat Çehre. Çok büyük bir isim, yorum yapmak doğru olmaz." yanıtını verdi.

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in kaldığı hastaneden yeni açıklama!

BADE İŞÇİL'İN SÖZLERİ

Ezel, Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi birçok projede yer alan Bade İşçil, kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Tipim fakir oynamaya müsait değil. O yüzden daha çok sosyetik rollerde oluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ufuk Bayraktar'a 12 yıla kadar hapis istemi: İlk duruşma tarihi belli oldu

Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.