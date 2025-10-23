Burcu Biricik'ten Bade İşçil'e yanıt: Ben köylüyüm çünkü!

Burcu Biricik'ten Bade İşçil'e yanıt: Ben köylüyüm çünkü!
Yayınlanma:
Bade İşçil’in, "Tipim fakir oynamaya müsait değil" sözleri sorulan Burcu Biricik, verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biricik’e, son günlerde gündem olan Bade İşçil’in "Tipim fakir oynamaya müsait değil" açıklaması soruldu.

Biricik, konuyla ilgili, "Bu durum benim için geçerli değil. Ben köylüyüm çünkü." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncuya ayrıca, Nebahat Çehre’nin "Bana fakir roller gelmiyor" açıklaması da hatırlatıldı. Biricik, "O Nebahat Çehre. Çok büyük bir isim, yorum yapmak doğru olmaz." yanıtını verdi.

burcu-biricik.webp

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in kaldığı hastaneden yeni açıklama!Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in kaldığı hastaneden yeni açıklama!

BADE İŞÇİL'İN SÖZLERİ

Ezel, Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi birçok projede yer alan Bade İşçil, kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Tipim fakir oynamaya müsait değil. O yüzden daha çok sosyetik rollerde oluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

bade-iscil.webp

Ufuk Bayraktar'a 12 yıla kadar hapis istemi: İlk duruşma tarihi belli olduUfuk Bayraktar'a 12 yıla kadar hapis istemi: İlk duruşma tarihi belli oldu

Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Magazin
Bora Akkaş'ın kızı yoğun bakımdan çıktı
Bora Akkaş'ın kızı yoğun bakımdan çıktı
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in kaldığı hastaneden yeni açıklama!
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in kaldığı hastaneden yeni açıklama!