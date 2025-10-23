Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in kaldığı hastaneden yeni açıklama!

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

59 yaşındaki sanatçının 20 dakika boyunca duran kalbi yeniden çalıştırılmış, ardından entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Sevenleri Ürek'in sağlık durumunu merak ederken, tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."

Öte yandan Fatih Ürek’in zayıflama iğnesi nedeniyle rahatsızlandığı iddiaları da gündeme gelmişti.

Ünlü ismin menajeri Mert Siliv sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanlamıştı.