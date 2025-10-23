Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu geçirdiği kazayı anlattı: Bebeğim kucağımdaydı...

Geçen hafta kızı Sora’yı dünyaya getiren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, dün eşi Ural Kaspar ve kızı Sora ile Bağdat Caddesi’nde kaza geçirdi.

Meydana gelen kazada, bir araç seyir halindeki motosiklete çarptı. ​​​​Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırımda bebekleriyle yürüyen ünlü oyuncu ve eşinin üzerine savruldu.

Kazada yaralanan İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık.

Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başımı aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti.