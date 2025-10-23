Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu geçirdiği kazayı anlattı: Bebeğim kucağımdaydı...

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir haftalık kızı ve eşi ile birlikte kaza geçirdi. Bağdat Caddesi’nde meydana gelen kazada yaralanan Helvacıoğlu, kazanın ardından açıklama yaptı.

Geçen hafta kızı Sora’yı dünyaya getiren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, dün eşi Ural Kaspar ve kızı Sora ile Bağdat Caddesi’nde kaza geçirdi.

Meydana gelen kazada, bir araç seyir halindeki motosiklete çarptı. ​​​​Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırımda bebekleriyle yürüyen ünlü oyuncu ve eşinin üzerine savruldu.

whatsapp-image-2025-10-23-at-09-43-56.jpeg

"ADETA BİÇERCESİNE VURDU, 10-12 DİKİŞ ATILDI"

Kazada yaralanan İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık.

Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başımı aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti.

irem-helvacioglu-esi-001.webp

"EŞİM SAKATLIK YAŞADI"

Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır.

Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir.

Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

