Kansere yakalandığını duyurmuştu: Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam sinemasının ünlü isimlerinden Neşe Aksoy, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu, 1980’li yıllarda Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrollerini paylaştığı “Arkadaşım” filmi başta olmak üzere birçok yapımda yer alarak dönemin en tanınan simalarından biri olmuştu.

Geçtiğimiz yıl kanser teşhisini sosyal medya hesabından paylaşan Aksoy, takipçilerine şunları söylemişti:

"On ay önce bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim. Son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Onun için benden duyun istedim."

"HAYATA GÜZEL BAKAN BİR İNSANI KAYBETTİK"

Film-San Vakfı, sanatçının vefat ettiğini duyurarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, şu ifadeleri kullandı.

"Vefat haberini Neşe Hanım'ın kızı Elif Doğru bizimle paylaştı. Neşe Aksoy, güzel işler yapmıştı. Daha fazlasına da imza atmak istiyordu. O, hep iyi rollerde oynamayı, tekrar dizilere ve sinemaya dönmeyi amaçlıyordu. Kendisi oyunculuğun yanı sıra geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir sergi hazırlamıştı ve bunun devamı için de hazırlıkları vardı. Türk sinemasının 'doğum günü' olarak kabul edilen 14 Kasım'a bu sergiyi yetiştirmek istiyordu. Fakat yakalandığı kanser onun yapmak istediği bütün bu güzel işlere izin vermedi. Hayata güzel bakan bir insanı kaybettik. Çok üzgünüm."

Neşe Aksoy’un cenaze töreniyle ilgili detaylar ise henüz netleşmedi.