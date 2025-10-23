Oya Aydoğan'ın ölüm nedenini ilk kez anlattı: 'Patates yedi yırtıldı' gibi bir durum yok

15 Mayıs 2016'da hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, Seda Sayan’ın programına konuk oldu ve annesinin ölümüne dair bilinmeyenleri anlattı.

Annesinin aort damarındaki genişleme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Gurur Aydoğan, şu ifadeleri kullandı.

"Yüksek tansiyonu olan herkesin aort damarında genişleme olabiliyor. Bu durum belli bir seviyeyi geçince patlama riski oluşuyor. Doktorlar fark ettiğinde stent takarak önlem alıyorlar. Annem kontrole gitmediği için damarının genişlediğini bilmiyordu."

"BİR HAFTA, BİR AY YA DA BİR YIL SONRA DA OLABİLİRDİ"

O dönemde gündeme gelen "patates yedi, damarı yırtıldı" iddialarına da açıklık getiren Aydoğan, "Bu her an olabilirdi. Bir hafta, bir ay ya da bir yıl sonra da olabilirdi. ‘Patates yedi, yırtıldı’ gibi bir durum yok. Annem ciddiye almamıştır diye düşünüyorum, çünkü doktora gitmeyi hiç sevmezdi" ifadelerini kullandı.

Aydoğan, ayrıca annesiyle Bülent Ersoy’un yakın dostluğuna da değinerek, "Annem ve Bülent Ersoy birbirlerini çok severdi. Haftanın üç-dört günü bizim evde olurdu, çok iyi anlaşırlardı" dedi.