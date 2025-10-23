Türk alternatif rock müziğin popüler gruplarından Son Feci Bisiklet’in dağıldığı ortaya çıktı. Can Sürmen, Erkin Sağsen, Ozan Özgül ve Arda Kemirgent’ten oluşan grup, “Bu Kız” ve “Bikinisinde Astronomi” gibi hit şarkılarla popüler olmuştu.

2011 yılında Ankara’da kurulan grup, “Uyku”, “Kaybol”, “Sıkıntı Var”, “Uzaydan Geldiğine Göre Yorgun Olmalısın” ve “İ.K.O.” gibi şarkılarıyla alternatif müziğin dikkat çeken temsilcilerinden biri haline gelmişti.

GRUBUN DAĞILDIĞINI DUYURDU

Uzun süredir sessizliğe bürünen ve sahne almayan Son Feci Bisiklet’in akıbeti, Bir Baba Indie YouTube kanalının Ne Var Ne Yok? programında açıklandı.

Programın sunucuları Cihad Satıroğlu ve Pekcan Birinci, grubun dağıldığını duyurdu.

BİR KİŞİ DEVAM EDECEK

İkilinin paylaştığı bilgilere göre, grup üyeleriyle iletişime geçildi ve yalnızca Arda Kemirgent’in Son Feci Bisiklet ismiyle müzik kariyerine devam edeceği, diğer üyeler Can Sürmen, Erkin Sağsen ve Ozan Özgül’ün ise gruptan ayrıldığı öğrenildi.

Dağılma kararının, grubun beş ay önce Londra’da verdikleri konserin ardından alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz ay ise alternatif rock müziğin bir başka popüler grubu Adamlar da dağılmıştı.